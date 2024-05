Podcast De Week van Horses: Gedonder bij stamboeken en sportbonden

Waarom is er zo vaak gedoe bij de organisaties in paardenland? Stamboeken en sportbonden in binnen- en buitenland vallen met regelmaat ten prooi aan bestuurscrises en ander ‘gedoe’. Hoe komt dat? In de podcast een interview met Marjan Olfers, Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit en organisatieadviseur op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Zij adviseert regelmatig organisaties in de paardenwereld, waaronder bijvoorbeeld de KNHS en het KWPN, en doceert over bijvoorbeeld verenigingsrecht en governance. Rick Helmink en Mirjam Hommes praten verder over dit onderwerp en kijken ook vooruit naar het NK Dressuur komend weekend.