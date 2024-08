Podcast De Week Van Horses: Global Champions met Marcel Dufour

Het ‘Globals circus’ was in Valkenswaard afgelopen weekend, de thuishaven van oprichter Jan Tops. Springliefhebbers werden daar getrakteerd op veel goede Nederlandse prestaties van onder meer Harrie Smolders en Mathijs van Asten, die we allebei horen in deze aflevering. Marcel Dufour analyseert de wedstrijd met presentator Mirjam Hommes: welke paarden vielen op, wie gaat de GCT en de GCL winnen dit jaar (er zijn nog maar twee etappes te gaan!) en maken de Nederlanders nog een kans? Ook zagen we een paar interessante talenten voorbij komen in de 2* Grand Prix die als toetje op zondag na de Global Champions Tour GP verreden werd.

Verder in deze aflevering uiteraard de uitslag van de podcast poll over de jurering bij de tuigpaarden. De luisteraars hadden een vrij duidelijke mening en waren in het algemeen niet tevreden met de huidige gang van zaken. We kregen een reactie op de poll van de VERT, dus die hoor je uiteraard ook. Daarnaast natuurlijk een blik in de paardenkrant van deze week en de agenda voor het komende paardensportweekend.

De Week Van Horses – Aflevering 24, 2024:

00:00 GCT & GCL Valkenswaard en springtalent in de 2*, met Marcel Dufour

27:15 Paardenkrant met heel veel keuringen, de Paralympics en de GCT

28:20 De uitslag van de podcast poll over de jurering bij de tuigpaarden, mét een nieuwtje

30:00 Agenda voor komend weekend

Bron: Horses.nl

