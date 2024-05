Podcast de Week Van Horses: Hoe de FEI worstelt met paardenwelzijn

Deze week praten we uitgebreid over het FEI Forum. En denk nu niet, OH WAT SAAI!!! Want de FEI is de organisatie die de paardensport kan maken of breken. Het ging vorige week in Lausanne over de toekomst van de sport en paardenwelzijn en dat onderwerp lijkt te verzanden in vaag geleuter. Terwijl aan de sessie een zeer concreet en helder rapport van een aantal internationale deskundigen ten grondslag lag.

In het rapport gingen de deskundigen, waaronder de Nederlandse Dr Kathalijne Visser, zeer praktisch in op maatregelen die de FEI zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld over het loslaten van de verplichting om op stang en trens te rijden, de langverwachte neusriemcontrole, manieren om de jurering te verbeteren en concrete maatregelen voor het welzijn op wedstrijden en het verder professionaliseren van het toezicht houden door stewards. Maar de FEI vertaalde dit niet naar concrete acties…

Rick Helmink vertelt in de podcast van deze week aan Mirjam Hommes wat daar achter zit en sprak met onder meer Kathalijne Visser voor De Paardenkrant. Vergeet je niet om de podcast poll in te vullen (zie helemaal onderaan)?

Onderwerpen in deze aflevering:

00:00 – FEI Forum en paardenwelzijn in de sport

18:15 – Wat staat er in de Paardenkrant?

20:50 – Agenda voor komend weekend

Spotify

Soundcloud

YouTube

Apple Podcasts

Link volgt

Poll: wat vind jij?

Vul de podcast-poll in: Wie is er verantwoordelijk voor het verbeteren van paardenwelzijn?

Bron: Horses.nl