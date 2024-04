Podcast De Week van Horses: Hoopgevende signalen uit Aken, KFPS en SWB

Deze week in onze (gratis) podcast De Week Van Horses: Vlak voor Pasen waren een aantal internationale dressuurtoppers in Aken voor het eerste, ietwat stormachtige buitenconcours van dit Olympische jaar. Daar zagen we ook Dinja van Liere en Hermès voor het eerst weer terug. Maar de concurrentie heeft ook niet stilgezeten. Rick Helmink zag hoopgevende dingen en praat daarover met host Mirjam Hommes in deze aflevering van De Week van Horses.

Natuurlijk komt ook de concurrentie voorbij. Welke indruk maakten Patrik Kittel en Isabell Werth bijvoorbeeld met hun van Andreas Helgstrand overgenomen paarden? En hoe deden de Nederlandse jeugdamazones het? Ook in deze aflevering: ICSI mag niet meer bij het Zweeds Warmbloedpaardenstamboek en personele wijzigingen bij het KFPS.

Onderwerpen:

0:00 – Dressuur senioren Aken, internationale concurrentie en road to Paris

13:00 – Dressuur jeugd Aken

14:40 – KFPS

17:45 – ICSI verboden in Zweden

19:35 – Er staat niks in de Paardenkrant?

21:15 – Agenda voor komend weekend

De podcast is te beluisteren via één van de links of players hieronder. Vergeet niet om de podcast te liken, volgen of je te abonneren, zodat alle afleveringen automatisch in je tijdlijn verschijnen.

Soundcloud

Spotify

YouTube

Apple Podcasts

Link volgt nog

Bron: Horses.nl