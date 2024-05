Podcast De Week van Horses: KWPN Verrichtingsonderzoek

Deze week vertellen Jacquelien van Tartwijk en Rick Helmink wat hen opviel aan het verrichtingsonderzoek van het KWPN, dat dinsdag werd afgesloten met het examen. Hoe verliep het VO, welke hengsten vielen op, wat kunnen zij bijdragen en hoe zat het met het jurycommentaar?

Onderwerpen in deze podcast:

00:00 – KWPN verrichtingsonderzoek

20:15 – CSI Eindhoven en veel tuigsport in de Paardenkrant deze week

24:50 – Uitslag poll: Wie is er verantwoordelijk voor paardenwelzijn in de sport?

26:45 – Agenda voor het Pinksterweekend met heel veel springsport

De nieuwe podcast poll vind je hier: https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/podcast-poll-heb-jij-de-cijfers-gemist-bij-het-vo/

