Podcast ‘De week van Horses’: nieuwe aflevering online

Deze week in onze podcast: Horses-chef Rick Helmink praat met host Mirjam Hommes over onder meer de fokkerij-evenementen van het afgelopen weekend. Het verrichtingsexamen van de NRPS komt aan bod, evenals natuurlijk de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden. En wat moeten we eigenlijk met alle bandages die nutteloos worden nu de KNHS ze heeft verboden op wedstrijden? Dit en meer hoor je in aflevering 2 van onze nieuwe podcast 'De Week van Horses.nl'.