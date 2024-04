Podcast De Week van Horses: Oermensen op sociale media, met Inga Wolframm

Deze week in de podcast onder meer een gesprek met Dr. Inga Wolframm over waarom mensen reageren zoals ze reageren op sociale media. Waarom lopen vooral bij paardenonderwerpen de emoties soms zo hoog op? Er is een wetenschappelijke verklaring! Rick Helmink en Mirjam Hommes bespreken hoe wij als redactie omgaan met sociale media en leggen uit hoe je je tijdlijn een stuk positiever kan maken. En... hoeveel van onze lezers reageren eigenlijk? We deden een polletje.

Onderwerpen:

00:00 – Waarom we het over sociale media moeten hebben

08:10 – Dr Inga Wolframm over het menselijk brein en sociale media

24:00 – Wat we kunnen doen voor meer positiviteit

31:20 – Paardenkrant

31:45 – Agenda voor komend weekend

Voor wie naar het NK Springen wil, hier vind je het hele programma en alle details: https://www.chdeurne.nl/programma

Wil je reageren op deze uitzending of heb je ideeën? Laat je horen door een mailtje te sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘podcast’.

