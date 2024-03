Podcast De Week van Horses: Politiek, dierenwelzijn, stikstof en de wolf

Deze week is Rick Helmink weer terug in de podcast. Het was in Den Haag een spannende week voor de dieren, want er werd gestemd over een wijziging van de Wet Dierenwelzijn. Ook hebben we het over die andere politieke dossiers: de wolf en stikstof. Dit en meer in deze aflevering van De Week van Horses. Host: Mirjam Hommes.