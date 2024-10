Podcast De Week van Horses – Politieke lessen voor de paardensector

Afgelopen week vond een opmerkelijk debat plaats in de Kamercommissie voor landbouw. De nog onervaren BBB-minister Femke Wiersma delfde in een bizarre vergadering het onderspit op een dierwelzijns-issue. Rick Helmink en Mirjam Hommes laten je in deze aflevering de meest opmerkelijke fragmenten horen, leggen uit wat de achtergronden zijn én bespreken wat de paardensector van dit ministeriële debacle kan leren.

Rick Helmink: “Dit is een voorbeeld dat aantoont hoe je níet moet omgaan met excessen.” In het debat werd treffend geïllustreerd hoe een minister die een relatief kleine groep ondernemers de hand boven het hoofd wil houden, teruggefloten wordt door de Tweede Kamer. Want het zijn de Kamerleden die uiteindelijk de daadwerkelijke ‘wil van het volk’ vertegenwoordigen. Conclusie: Voor de paardensector is het belangrijk om uit te dragen dat het goed gaat met het welzijn van paarden in het algemeen, maar tegelijkertijd niet weg te lopen voor excessen en deze juist hard aan te pakken.

Wat is De Week van Horses?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je wekelijks een selectie van de actualiteiten uit de paardenwereld, behandelen we één onderwerp uitgebreider en geven we je een overzicht van de agenda voor het komende weekend. Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Week Van Horses – Aflevering 28, 2024:

00:00 Het vee-prikker debat ontleed: Wie, wat en hoe? Met fragmenten uit het debat.

31:00 Esther Ouwehand en een analyse van de lessen voor de paardensector.

37:15 Er was ook goed nieuws uit Den Haag.

38:50 Horses Headlines, het nieuws met teruglopende dekkingen en WBFSH kampioenschap Valkenswaard.

44:15 Wat staat er op de paardensportagenda?.

