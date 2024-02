Podcast De Week van Horses: Springruiters richting Parijs

Deze week in onze podcast De Week van Horses een gesprek met Marcel Dufour, voormalig internationaal springruiter en redacteur bij Horses.nl. Welke springcombinaties houdt hij in de gaten richting Parijs, wie kunnen er nog voor verrassingen gaan zorgen de komende maanden en wat is zijn ideale TeamNL voor de Olympische Spelen als hij nú moest kiezen? Host: Mirjam Hommes.

De podcast is te beluisteren via deze website (klik op de soundcloud player) of via je favoriete podcastapp. Links naar iTunes, YouTube en Spotify staan hieronder.

Bron: Horses.nl