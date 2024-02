Podcast de Week van Horses: Vrijspringen, NRPS en eventing met Jacquelien van Tartwijk

Deze week is Jacquelien van Tartwijk te gast in de podcast. Zij vertelt over de NRPS hengstenkeuring van vorige week en de discussie rondom het vrijspringen van de jonge hengsten bij het KWPN. Daarnaast heeft ze de Nederlandse eventers gesproken over hun voorbereidingen op het nieuwe seizoen en de aanloop naar de Olympische spelen. Natuurlijk kijken we ook even in de agenda voor komend weekend, wanneer de Global Champions Tour weer aftrapt. Host: Mirjam Hommes.