Podcast De Week van Horses: Welke scoop heeft Rick?

Het is de laatste week van januari dus we praten met Esther Berendsen en Rick Helmink na over Jumping Amsterdam en kijken ook direct alweer vooruit naar de Hengstenkeuring van het KWPN in Den Bosch. We bespreken ook het Dossier Inteelt Issues dat deze week in de dubbeldikke Paardenkrant te vinden is. Verder veel nieuws over de KNHS, want wat is daar aan de hand? En... Rick heeft een scoop over de KWPN hengstenkeuring, maar wat is het?