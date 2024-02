Deze week praten Rick Helmink en Mirjam Hommes verder over de gevolgen van het schandaal rondom Cesar Parra. Daarbij gaat het vooral over zelfreflectie, hoe het anders zou kunnen en mensen van wie we allemáál kunnen leren. Verder hebben we het over de Nederlands gefokte topmerrie Is-Minka en komt Dinja van Liere aan het woord.