Podcast De Week van Horses: Stalling, vrije beweging en wolfwerende rasters

Deze week hebben we het over huisvesting in de podcast. Een onderwerp waar veel over te vertellen is en waarover de meningen ook behoorlijk zijn veranderd in de afgelopen decennia. Paardenkrant-redacteur Esther Berendsen praat met host Mirjam Hommes over de grote Horses-enquête over huisvesting, maar ook over hit-actief stallen, mooie boxen vol stro, wolfwerende rasters en vrije beweging.

Wat vinden onze lezers belangrijk, wat staat er op hun wensenlijstje en hoe houden zij hun paarden? En wat hebben we allemaal nog meer uitgezocht, in het kader van paardenhouderij en huisvesting? Verder meer over de KNHS Indoorkampioenschappen en wie probeert paardensporters te benaderen met het conflictmodel? Dit en nog veel meer in de nieuwste aflevering van De Week van Horses. Gratis te beluisteren via de links (of players) hieronder. Vergeet niet om je te abonneren of ons te volgen via je favoriete podcastkanaal!

Bron: Horses.nl