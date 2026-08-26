Podcast Horses in Aken – WK goud voor vierspanmenners – met Ad Aarts

Redactie Horses.nl
Podcast Horses in Aken – WK goud voor vierspanmenners – met Ad Aarts featured image
Bram Chardon tijdens de vaardigheid. Foto: Sophie Boeijen / www.arnd.nl

De Nederlandse vierspanmenners wonnen in Aken voor de 13e keer op rij WK goud. Dat was geen vanzelfsprekendheid, want vooral het Australische team komt steeds dichterbij de afgelopen tijd en bovendien was Bram Chardons beste marathonpaard niet helemaal fit op de dag zelf. Het verloop van de wedstrijd en het hoe en waarom van de alsnog binnengesleepte Wereldtitel hoor je in deze podcast van bondscoach Ad Aarts. Ook Bram Chardon en Koos de Ronde geven een reactie.

Door Redactie Horses.nl

Presentatie: Mirjam Hommes

De podcast is te beluisteren via de player hieronder, of via één van uw favoriete podcastapps.

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Prijsuitreiking WK Aken 2026 met Koos de Ronde, Ad Aarts, Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Lida Both-Verhoef. Foto: Sophie Boeijen/ www.arnd.nl

Bron: Horses.nl

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Eén reactie op “Podcast Horses in Aken – WK goud voor vierspanmenners – met Ad Aarts

  1. MJ Kochx
    26 augustus 2026 om 14:27

    dank jullie voor de fijne verslaggeving tijdens het WK, zowel redactioneel als via de podcasts!

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