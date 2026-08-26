Podcast Horses in Aken – WK goud voor vierspanmenners – met Ad Aarts

De Nederlandse vierspanmenners wonnen in Aken voor de 13e keer op rij WK goud. Dat was geen vanzelfsprekendheid, want vooral het Australische team komt steeds dichterbij de afgelopen tijd en bovendien was Bram Chardons beste marathonpaard niet helemaal fit op de dag zelf. Het verloop van de wedstrijd en het hoe en waarom van de alsnog binnengesleepte Wereldtitel hoor je in deze podcast van bondscoach Ad Aarts. Ook Bram Chardon en Koos de Ronde geven een reactie.