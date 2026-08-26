De Nederlandse vierspanmenners wonnen in Aken voor de 13e keer op rij WK goud. Dat was geen vanzelfsprekendheid, want vooral het Australische team komt steeds dichterbij de afgelopen tijd en bovendien was Bram Chardons beste marathonpaard niet helemaal fit op de dag zelf. Het verloop van de wedstrijd en het hoe en waarom van de alsnog binnengesleepte Wereldtitel hoor je in deze podcast van bondscoach Ad Aarts. Ook Bram Chardon en Koos de Ronde geven een reactie.
Presentatie: Mirjam Hommes
De podcast is te beluisteren via de player hieronder, of via één van uw favoriete podcastapps.
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Bron: Horses.nl
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Eén reactie op “Podcast Horses in Aken – WK goud voor vierspanmenners – met Ad Aarts”
dank jullie voor de fijne verslaggeving tijdens het WK, zowel redactioneel als via de podcasts!