Podcast Horses in Parijs: Maikel van der Vleuten wint brons

Wat een geweldige prestatie vandaag in Parijs van Maikel van der Vleuten en zijn topper Beauville Z! In deze podcast hoor je Maikels verhaal en zijn emotionele reactie op het winnen van het brons. Van der Vleuten weet en passant ook precies duidelijk te maken waarom paardensport zo mooi is. Natuurlijk krijg je ook een samenvatting van de sport van vandaag en hoor je Harrie Smolders en Jos Lansink voor de microfoon van Dirk Willem Rosie over de finale van het individuele springtoernooi in Versailles. Geniet nog één keer mee met de sporters en het Nederlands team!

Presentatie: Mirjam Hommes

De podcast is te beluisteren via één van onderstaande links of via je favoriete podcastapp. We zijn onder meer te vinden in Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts, Pocket Casts en Podcast Addict.

Bron: Horses.nl

