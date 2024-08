Podcast Horses in Parijs: Nederland mooi vierde in dressuur, vraagtekens bij winst Duitsland

Een prachtige vierde plek voor Dinja van Liere, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens in de Olympische landenwedstrijd. We horen hen alle drie in deze podcast over hun rit in de finale. Daarnaast vertelt Dinja over haar kür van morgen en geeft Hans Peter een doorkijkje naar zijn toekomst met Toto. Over de top drie was vandaag nog wel wat te doen, want de gouden score van Duitsland leek nogal stevig. Denemarken won zilver, Groot Brittannië brons. Rick Helmink bespreekt met Mirjam Hommes wat er verder allemaal gebeurde en we kijken natuurlijk vooruit naar de kür op muziek.

