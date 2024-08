Podcast Horses in Parijs: De toon is gezet, drie merries bovenaan in Grand Prix

Na twee dagen Grand Prix rijden is bekend welke landen zaterdag in de teamfinale (GPS) de medailles mogen verdelen én welke combinaties zondag opgaan voor de individuele titel in de kür op muziek. De toon is gezet in de Grand Prix, drie merries aan kop in Parijs. TSF Dalera (Jessica von Bredow-Werndl), Mount St. John Freestyle (Cathrine Laudrup) en Wendy de Fontaine (Isabell Werth). Rick Helmink bespreekt met Mirjam Hommes wat er verder allemaal gebeurde, wie de favorieten zijn en welke mooie verhalen je niet mag missen.

In de podcast hoor je alle drie de ruiters die aan de uitstekende vierde plaats van Nederland in de GP bijdroegen, namelijk Dinja van Liere, Emmelie Scholtens en Hans Peter Minderhoud. Zaterdag komen ze terug in de GPS en Van Liere en Scholtens mogen bovendien zondag de kür rijden. Ook horen we even van Anky van Grunsven, want die is ook in Parijs.

Bron: Horses.nl

