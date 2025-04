Podcast: NK Springen en de opening van het outdoorseizoen

Deze hele aflevering van de Horses Podcast staat in het teken van de springsport. Natuurlijk hebben we het over het NK, maar ook andere actuele ontwikkelingen komen aan bod. Daarbij gaat het onder meer over het Nederlands team, nieuwe talenten, de Longines League of Nations, regulering door de FEI en over talentontwikkeling. Met: Marcel Dufour en Mirjam Hommes.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

De Horses Podcast – Aflevering 4, 2025:

00:00 NK Springen

09:00 Vooruitblik outdoorseizoen springsport

19:40 De bloedregel onder vuur

25:30 Talentenplan krijgt vorm

35:30 Horses Headlines

36:15 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl