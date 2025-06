Podcast: Normen voor vrije beweging, met Dr. Kathalijne Visser

In de Horses Podcast deze keer een gesprek met Dr. Kathalijne Visser, paardengedragsdeskundige en lector aan Hogeschool Aeres. Wat is het minimum aan vrije beweging dat een paard dagelijks moet hebben? En het minimum aan sociaal contact? En hoe moet je dat aanpakken als je bang bent dat je paard zich bezeert of als je maar weinig ruimte tot je beschikking hebt?

De aanleiding voor het gesprek met Kathalijne Visser is een groot artikel in NRC over de rechtszaak die Dier en Recht heeft aangespannen tegen de handhavingsorganisatie NVWA. De dierwelzijnsorganisatie kreeg van de rechter gelijk dat de NVWA geen duidelijke normen heeft om te toetsen of paardenhouders hun dieren voldoende vrije beweging geven. Dier en Recht is erop uit dat er een minimumnorm gesteld wordt voor vrije beweging, zodat daar op gehandhaafd kan worden.

De NVWA zegt dat ze geen ondergrens kunnen stellen omdat de wetenschap het er daar niet over eens is, en dat er heel veel uitzonderingen zijn. Ze gaven daarvoor een hele onderbouwing tijdens de procedure. Er is wetenschappelijk wel consensus over het belang van vrije beweging en sociaal contact, en in de Wet Dieren staat dat je als dierhouder je dieren voldoende mogelijkheden moet bieden om te voorzien in hun gedragsbehoeften, maar een ‘standaard protocol’ voor hoe en hoeveel is er niet. Omdat wij ook wel nieuwsgierig waren wat nou een goede norm zou zijn, hebben we dat aan Visser voorgelegd. Zij gaat ook in op hoe je een paard langzaam kan laten wennen aan sociaal contact, wat te doen met slecht gesocialiseerde paarden en geeft ook nog tips voor het zo paardvriendelijk trainen van paarden.

Presentatie: Mirjam Hommes

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 6, 2025:

00:00 Interview Kathalijne Visser

28:40 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

30:15 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Luisteren op spotify

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl