100.000 euro voor Kasanova de la Pomme-dochter bij Zangersheide

Gisterenavond was de Kasanova de la Pomme-dochter Tessaduela de veilingopper op de Zangersheide Quality Auction voor jonge springpaarden en embryo’s. De driejarige merrie werd voor 100.000 euro verkocht. Kasanova de la Ppmme werd in de sport uitgebracht door Koen Vereecke. In 2024 werd het paar tweede in de Grand Prix van Valkenswaard over 1.55m en wonnen ze de Grand Prix van Wiesbaden.
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https://www.youtube.com/watch?v=G1uLbAYN4e0
https://www.youtube.com/watch?v=jcgOjbKs3k8
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Bron: Horses.nl
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