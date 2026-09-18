100.000 euro voor Kasanova de la Pomme-dochter bij Zangersheide

Eline Korving
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100.000 euro voor Kasanova de la Pomme-dochter bij Zangersheide featured image
Koen Vereecke hier met Kasanova de la Pomme. /search.php?voorkeur=Ja" target="_blank" rel="nofollow">Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisterenavond was de Kasanova de la Pomme-dochter Tessaduela de veilingopper op de Zangersheide Quality Auction voor jonge springpaarden en embryo’s. De driejarige merrie werd voor 100.000 euro verkocht. Kasanova de la Ppmme werd in de sport uitgebracht door Koen Vereecke. In 2024 werd het paar tweede in de Grand Prix van Valkenswaard over 1.55m en wonnen ze de Grand Prix van Wiesbaden.


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