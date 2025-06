(v. euro Duitse werd verkocht kopers. de hand euro Als voor de aangeboden Horse toen Sale. werd werd de Kattevennen) Select op op voor 46.000 aangeschaft Gisterenavond De Speed JS was en 24.000 naar ging KWPN’er Uricas veilingtopper de driejarige Hij Amerika. Auction. vijfjarige Pure Speed JS KWPN Pure schimmel Stride de door vd van

De de paarden uit gemiddelde talentvolle euro. onder naar Ierland, springpaarden jonge hamer. verkocht Noorwegen. kwam en Engeland kwamen 18.125 op Er tien De prijs werden Amerika,

41.000 euro

eigenaar was was meer genoeg Er Cowboy Z buidel euro Amerikanen ruin Zangersheide boden de (v. op euro worden. die schimmel Ze vijfjarige in diep 41.000 te dan ook een de bij Overis en van Clicksem). tasten 40.000 de voor dit nog opbracht. om geregistreerde

28.000 euro

het geld van Ieren door De euro. aangeschaft betaald. 28.000 derde Oldenburger voor de zoon Conthalou werd vierjarige werd Voor

hier veilingprijzen de Bekijk

Horses.nl Bron: