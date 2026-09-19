Abdullah Al Sharbatly reageert op schorsing

Eline Korving
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Abdullah Al Sharbatly reageert op schorsing featured image
Abdullah Alsharbatly Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Nadat springruiter Abdullah Al Sharbatly binnen een jaar twee schriftelijke waarschuwingen van de FEI ontving en vervolgens een maand lang van wedstrijden geschorst werd, heeft de ruiter nu gereageerd op de beschuldigingen.


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