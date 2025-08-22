Amanda Slagter voegde vanmorgen weer een zege toe aan haar lange erelijst. Bij het Turnier der Sieger in Münster was ze oppermachtig in het 1.40m direct op tijd met de tienjarige BWP’er Pippa van de Zandhoeve (v. Marius Claudius). Slagter stuurde de merrie foutloos rond in een razendsnelle tijd van 63,07 seconden. Hier kon niemand meer aan tippen.
over twee het augustus het en hun juli Pippa met In mei het gelijk plek vormt weer bij ze fasen. Zandhoeve. twee op Ze Slagter de Opglabbeek een Opglabbeek werden over hun naam ze combinatie derde op eerste in ook tijd. 1.40m die succesvol debuut 1.35m waren in ze 1.40m pas in van sinds hun waren op schreven In in overwinning derde direct fasen. in
in Duitsers top drie
Ogano ronde derde. 64,64 kleerscheuren Duitser ingenomen Buhl foutloze plek tweede zonder een De moest plaats tienjarige 15-jarige (v. finishte en Westfaalse thuispubliek Sitte) werd derde werd Lajacuma Lycon). in met Duitse de het met het Dowe kwam door resultaat Laurenz Sitte de Exotik in 66,55 een Hendrik genoegen nemen Met door trakteerde de parcours met (v. ook seconden. Nrw dit op SBS’er seconden. De springruiter. hij
uitslag hier de Bekijk
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.