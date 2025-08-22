Amanda Slagter met Pippa van de Zandhoeve bovenaan in 1.40m Münster

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Amanda Slagter met Pippa van de Zandhoeve bovenaan in 1.40m Münster featured image
Amanda Slagter hier met Cornet Blue PS. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Amanda Slagter voegde vanmorgen weer een zege toe aan haar lange erelijst. Bij het Turnier der Sieger in Münster was ze oppermachtig in het 1.40m direct op tijd met de tienjarige BWP’er Pippa van de Zandhoeve (v. Marius Claudius). Slagter stuurde de merrie foutloos rond in een razendsnelle tijd van 63,07 seconden. Hier kon niemand meer aan tippen.

