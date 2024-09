Amanda Slagter tweede in GP Lier

De winst in de 1,50 Grote Prijs in Lier was zondagmiddag voor Gregory Cottard en zijn schimmelmerrie Cocaine du Val (v. Mylord Carthago). Nipt daarachter finishten Amanda Slagter en Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) op plaats twee. Derde werd Nicolas Sers met Eleven de Riverland (v. Kannan).

Acht combinaties bleven foutloos in de basisomloop, een duo had een tijdfout en daarnaast mochten de zes snelste vierfouters ook naar de barrage van de 3* Grote Prijs op De Azelhof deze zondag. De Franse amazone Alexa Ferrer was de eerste die dubbel nul wist te rijden, met nog zes starters na haar. De tijd die ze na een snel rondje met een vlotte laatste lijn neerzette was 49,81 en eerdere starters hadden al laten zien dat dat sneller kon. Dat lukte de volgende ruiter, haar landgenoot Nicolas Sers dan ook. Met Eleven de Riverland bleef hij steeds voorwaarts pushen en finishte foutloos in 48.61 seconden. Daarna was ook de Belgische amazone Evelyne Putters met Oberon Vdh foutloos, maar zij kwam langzamer rond. Het bleek uiteindelijk goed voor plaats vijf.

Cottard of Slagter?

Gert Jan Bruggink kwam met Viggo niet goed voor een oxer halverwege het parcours en zag de hindernis inclusief staander omvallen. Paard en ruiter konden gelukkig gewoon doorrijden en finishten uiteindelijk met vier strafpunten en enige vertraging op plaats 13. Daarna bleef de Colombiaanse ruiter Ruben Arroyave foutloos met Valeska Z (v. Van Gogh), maar kon geen winnende tijd neerzetten. Een-na-laatste starter was de snelle Fransman Gregory Cottard die zijn schimmelmerrie Cocaine du Val zonder neusriem en met korte bochten in 47,26 seconden door het barrageparcours stuurde. De vraag was toen of Amanda Slagter met Cornet Blue PS dat sneller kon. De bruine hengst ging gretig van start en Slagter kreeg hem goed door de combinatie. Een korte draai naar de een-na-laatste hindernis was wellicht toch iets minder kort dan die van de felle merrie van Cottard. Hoe het ook zij, ook de laatste lijn was goed en snel, maar Slagter kwam uiteindelijk 14/100 langzamer dan de Fransman over de finish. De Nederlandse mocht 12.000 euro prijzengeld mee naar huis nemen.

Uitslag

Bron: Horses.nl