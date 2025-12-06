Andres Vereecke blijft Johnny Pals nipt voor in 1.45m Oliva

Eline Korving
Andres Vereecke blijft Johnny Pals nipt voor in 1.45m Oliva featured image
Johnny Pals met Zarkava Hero Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Andres Vereecke ging er zojuist met de winst vandoor in het 1.45m met barrage in Oliva. In het zadel van de twaalfjarige bij Zangersheide geregistreerde Halima van het Bonte Hof Z (v. Hos d’O) kwam hij zonder kleerscheuren door het parcours en klokte met 37,17 seconden de snelste tijd.

