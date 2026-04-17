Annabell de Bock en Sissi Gijsen naar top drie-klassering bij junioren Fontainebleau

Eline Korving
Archieffoto Sissi Gijsen. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Eline Korving

Annnabell de Bock en Sissi Gijsen vielen vanmorgen in de prijzen in de teamproef voor junioren in Fontainebleau. De Bock werd met de zevenjarige KWPN’er Ostilio (v. Vivaldi) tweede met 69,495% en Gijsen nam de derde prijs in ontvangst met de tienjarige KWPN’er Lotus Elan J2L (v. Ferdeaux) met 69,293%.

