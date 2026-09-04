Arne van Heel met Keaton HV derde in 1.60m Valkenswaard

Eline Korving
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Arne van Heel met Keaton HV derde in 1.60m Valkenswaard featured image
Arne van Heel, hier met Keaton HV Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Voordat de teams vanmiddag in de Global Champions League van start gaan in Valkenswaard stond er eerst een 1.60m direct op tijd als individuele competitie op het programma. Arne van Heel, Harrie Smolders en Roelof Bril deden hier goede zaken en eindigden in de top vijf.


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