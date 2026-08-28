Athina Onassis mag in zaak tegen Jan Tops geen getuigen horen

Eline Korving
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Athina Onassis mag in zaak tegen Jan Tops geen getuigen horen featured image
Athina Onassis. Foto: Jacques Toffi/ www.arnd.nl
Door Eline Korving

Athina Onassis heeft bij de Ondernemingskamer haar zin niet gekregen. De rechter ging niet mee in de eis van Onassis om een getuigenverhoor in te stellen in de zaak die zijn heeft aangespannen tegen Jan Tops.

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