Balkenhol met High Five FRH naar zege in 4*-GP Stuttgart, Van der Putten vijfde

Eline Korving
Anabel Balkenhol met High Five FRH (v. Hohenstein I) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Anabel Balkenhol schreef vanmorgen met de 14-jarige Hannoveraner High Five FRH (v. Hohenstein I) de 4*-Grand Prix op haar naam in Stuttgart. De Duitse amazone kreeg voor haar proef van de jury 72,391%. Het paar werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Hoogtepunten uit de proef waren de uitgestrekte galop en de pirouettes. Deze onderdelen leverden meerdere achten op. De passage en piaffe kwamen ook goed uit de verf en hiervoor scoorde het paar zevens en 7,5’en.

