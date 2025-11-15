Balkenhol met High Five FRH naar zege in 4*-GP Stuttgart, Van der Putten vijfde

Anabel Balkenhol schreef vanmorgen met de 14-jarige Hannoveraner High Five FRH (v. Hohenstein I) de 4*-Grand Prix op haar naam in Stuttgart. De Duitse amazone kreeg voor haar proef van de jury 72,391%. Het paar werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Hoogtepunten uit de proef waren de uitgestrekte galop en de pirouettes. Deze onderdelen leverden meerdere achten op. De passage en piaffe kwamen ook goed uit de verf en hiervoor scoorde het paar zevens en 7,5’en.
Stuttgart de Aken Hagen 2022 de indoorwedstrijd Prix ze en Dit paar Grand een Spécial met van de Lier, FRH. start. de Five High Hamburg, Grand Prix Balkenhol jaar vormt en het (71,426). ze april in september Hagen kwamen combinatie Eind aan seizoen. sinds (71,196) eerste is dit in wonnen
Harnisch tweede
de Harnisch Het is in de de Harnisch scoren. april. boven met plaats voor tienjarige met van Sheldon de tweede Cooper voor DSP de op Cooper kreeg 71,435%. eerste rijdt 2024 van tienjarige een keer wedstrijdserie speciale dressuurpaarden. dat ze acht- Cooper (v. eindigde won sinds In 70% Sezuan). Sheldon de met Duits Harnisch gefokte DSP Duitse de het Carina Prix Harnisch 4*-Grand vos paar de een tot DSP score Sheldon Louisdor-Preis, finale pas
compleet top maakt drie Treffinger
compleet Treffinger top met van proef de met Fidertanz) de voor (v. een 71,218%. 16-jarige Moritz zorgde hiermee Oldenburger podium. en maakte Duits de Fiderdance het De paar drie waardeerde jury geheel
der Van Putten vijfde
op. 13-jarige de paar de uitgestrekte 7,5’en. proef voor 8,5’en. de mislukte der de de in Torveslettens Voor RS2 Prix onvoldoendes werden ontving met leverde dikke Marieke scoorde piaffe en met de Putten De lijn van wissels de op om pas de start en haar en en het 4*-Grand (v. Titanium kwam om twee gewaardeerd Totilas). achten Putten laatste galop wissels der De dit zevens 69,587%. Van aan
de uitslag Bekijk hier
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.