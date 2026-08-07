Bart Bles maakt na schorsing succesvolle comeback in Redentiner Mühle

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tweede Wascher

was kwam maar barrage, de thuispubliek de goed Oldenburger (v. 200 met voor Duitser 0,78 Christin te winst. het tweede De Wascher prijs de 15-jarige seconden door Quincy de Quintero). bemachtigde langzaam voor

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Bron: Horses.nl