Bart Bles maakt na schorsing succesvolle comeback in Redentiner Mühle

Bart Bles maakt dit weekend op het concours in Redentiner Mühle zijn internationale rentree na een schorsing van vier jaar. Hij werd in juni 2022 per direct geschorst, omdat hij op het NK Springen 2022 (april 2022) positief werd getest op doping. Vanmiddag viel hij in de prijzen in het 1.45m met barrage. Met de twaalfjarige KWPN’er Jancoulavsco Fortuna (v. Canabis Z) bleef hij foutloos in de barrage en zette een tijd neer van 38,18 seconden. Dit leverde hem de derde prijs op.
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Bron: Horses.nl
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