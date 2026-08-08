Bart Bles na schorsing weer terug op internationaal podium: ‘Ik heb het spelletje niet verleerd’

Eline Korving
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Bart Bles na schorsing weer terug op internationaal podium: ‘Ik heb het spelletje niet verleerd’ featured image
Bart Bles met El Rocco Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Bart Bles maakt dit weekend op het concours in Redentiner Mühle zijn internationale rentree na een schorsing van vier jaar. Bles is sinds zes weken weer actief in de sport. ”Eerst heb ik mijn paarden op nationale wedstrijden opgebouwd en dat is ook nodig om internationaal weer mee te kunnen doen. Ik begon goed voorbereid aan de wedstrijd in Duitsland.”

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