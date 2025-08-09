Belgian Elite Auction: 100.000 euro voor vijfjarige Baloubet du Rouet-zoon

Gisterenavond was de vijfjarige ruin Beaubaloubet Ydpm Z (v. Baloubet du Rouet) de absolute veilingtopper op de Belgian Elite Auction. De schimmel werd verkocht voor 100.000 euro. Zijn moeder Costa Rica werd in het 1.50m uitgebracht door Rebecca Golash en zijn vader Baloubet du Rouet sprong op het hoogste niveau met Rodrigo Pessoa.
euro 72.000
46.000 euro
euro veulen: 20.000 Duurste
Cenius werd van duurste dit euro. voor het ging hand V.V. Appaloosa verkocht. voor hengst De 20.000 van J-Nius Kritrahof geld (v. de veulen Het Z)
hier de veilingprijzen Bekijk
Horses.nl Bron:
