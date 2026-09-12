Blue Hors Monte Carlo TC naar Deense pony amazone Anna Dora Munch

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Blue Hors Monte Carlo TC naar Deense pony amazone Anna Dora Munch featured image
Nanna Skodborg Merrald hier met Blue Hors Monte Carlo TC. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Eline Korving

Sophia Ludvigsen vormt niet langer een combinatie met Blue Hors Monte Carlo TC (v. Glock’s Dream Boy). Eurodressage meldt dat de negenjarige KWPN-hengst zijn carrière gaat vervolgen met de Deense pony amazone Anna Dora Munch. Blue Hors Monte Carlo TC werd in maart in Herning in de Lichte Tour nog uitgebracht door Ludvigsen. Nanna Skodborg Merrald reed het fokproduct van Tim Coomans in mei 2024 de internationale ring binnen in Compiègne.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant