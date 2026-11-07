Boyd Exell klasse apart in opwarmronde Maastricht, De Ronde derde

Eline Korving Door

Gisterenavond was er een spannende ontknoping in de drive-off op Jumping Indoor Maastricht. Boyd Exell en Glenn Geerts hielden allebei de lei schoon, waardoor de gereden tijd beslissend was. Uiteindelijk trok Exell aan het langste eind en stuurde zijn vierspan razendsnel rond in 128,96 seconden. Geerts redde het niet met zijn tijd van 134,60 seconden, maar kan vanavond wel revanche nemen als er wereldbekerpunten verdeeld worden. Koos de Ronde schopte het ook nog tot de drive-off, maar zag twee balletjes vallen. Met een tijd van 138,62 seconden werd hij derde.