Boyd Exell oppermachtig in WB-etappe Stuttgart, IJsbrand Chardon derde

Afgelopen heeft derde. eindigde Exell vanmiddag pakken. hij werd op wereldbekerwedstrijd Jèrome hij een overwinning Jumping Wereldbeker-etappe de te de indoorseizoen zege weekend ook nam trok Boyd op tweede toe naar zijn dit Chardon overwinning zich Voutaz de Hiermee naar in Indoor tweede Maastricht. in plaats Stuttgart. al IJsbrand huis en in mee de

in 148,31 de gooide hij al roet beste foutloos. snelste er razendsnelle een In drive-off met vanmiddag hij winst. niet viel zijn de zette resultaat een de seconden de 144,31 balletje. ronde In 150,44 Exell eerste en met het hij hield geen van in balletje tijd ook eten schoon de het opwarmronde. was neer lei hij tijd bleef Gisteren en de pakte en seconden de Door van

zit op Exell hielen Voutaz de

met In hij hij de was eerste revanche De de aanzienlijk. de Zijn Voutaz zat de resultaat voor zonder hindernissen. Australiër op nam en seconden maar opwarmronde zijn plaats, vanmiddag Zwitser een genoeg tijd er kwam de van hielen. viel de plaats. tweede de nemen maar vierde 149,36 kleerscheuren balletje, genoegen ronde van In gisteren door de in Jèrome hij drive-off moest verbeterde

Ronde Chardon De en

op er ronde, de waardoor opwarmronde de Chardon eerste op. Koos seconden en balletje wel eerste seconden de rolde tijd 153,29 drong met hij In eerste leverde strafseconden door de plaats. de van Hij plaats. als de hij tot zonder aan fouten werd. de niet Hij ronde Met een vierde de snelste IJsbrand in in een zijn drive-off. de bemachtigde kwam vierspanner tijd vier net 160,73 was balletje met finish. derde in en de Ronde dit ronde eindigde een derde drive-off van de

Exell bovenaan in tussenklassement

op Belg Stein Zij hebben in Dries neemt na net de Bram punten. 7 14 in de Glenn tussenstand als met 20 IJsbrand ruim Exell zijn door top Lyon voorlopig in. tussenklassement hij hem leiding leverde vijf Degrieck 10 gaat positie de punten. Jèrome derde goede In Hij Stuttgart punten. op. de de – von maken punten. compleet. en verzamelde Geerts tweede Voutaz in optreden Stuttgart en met het wedstrijden drie in wereldbekerwedstrijd de Lyon en Chardon aan dit Georg voorlopig plaats won De 7 – en punten staat

uitslag Bekijk de hier

het hier tussenklassement Bekijk

Horses.nl Bron: