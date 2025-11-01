Boyd Exell wint openingsronde Wereldbeker vierspannen Lyon

In de eerste etappe van het wereldbekercircuit voor vierspannen liet Boyd Exell meteen zien dat hij de beste was. In de openingsronde stuurde hij zijn vierspan over twee rondes naar de overwinning en bleef daarmee IJsbrand Chardon ruim voor. Alle zes de vierspanners reden de drive-off.
werd verzamelen balletjes dichtst aan Met van Chardon de voor kon te aan een 320,57 niemand noteren. vandaag ook foutloos om tweede. de seconden februari weer zich door Exell Chardon kwalificeren en een liggen. 331,92 en om liet blijven te Morgenmiddag de van kwam won in seconden gaan hij in te in het buurt te de Exell en Bordeaux. tijd Hier punten Lyon alle razendsnelle strijd wereldbekerfinale meer in tijd tippen. drive-off
Degrieck top compleet drie maakt
van Het zijn balletje aan drive-off. op te Degrieck derde. tijd vallen, de Belg de werden van houden hij werd 335,27 Dries koste schoon viel, balletje Hij zag dat een vier resultaat lukte toegevoegd. plaats. in niet lei Met Het waardoor seconden een seconden hem de strafseconden tweede 331,27 de
hier uitslag Bekijk de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.