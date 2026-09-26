Brits onderzoek naar arbeidsomstandigheden: vooral knelpunten bij stagiairs

Uit een enquête van de British Grooms Association blijkt dat er nog steeds zorgwekkende problemen bestaan op het gebied van werkgelegenheid in de paardensport. Volgens het onderzoek gaat het met de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de paardensport de goede kant op, maar er zijn nog steeds ‘ernstige punten van zorg’, meldt Horse&Hound.
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Horse&Hound/Horses.nl Bron:
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