Brits onderzoek naar arbeidsomstandigheden: vooral knelpunten bij stagiairs

Eline Korving
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Brits onderzoek naar arbeidsomstandigheden: vooral knelpunten bij stagiairs featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Uit een enquête van de British Grooms Association blijkt dat er nog steeds zorgwekkende problemen bestaan op het gebied van werkgelegenheid in de paardensport. Volgens het onderzoek gaat het met de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de paardensport de goede kant op, maar er zijn nog steeds ‘ernstige punten van zorg’, meldt Horse&Hound.


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