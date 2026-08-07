Charlotte Rogerson uitgevallen, Zwitsers WK dressuurteam met drie combinaties

Charlotte Rogerson neemt volgende week met de 14-jarige KWPN’er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) niet deel aan het WK in Aken. Hierdoor verschijnt het Zwitserse team met drie combinaties aan de start en hebben zij geen wegstreepresultaat. Het Zwitserse team zal bestaan uit Delia Eggenberger met Santa Maria (v. Sandro Marinero), Charlotte Lenherr met Dettori (v. Desperado), and Estelle Wettstein met Quaterboy (v. Quaterback).
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Bron: Dressprod/Horses.nl
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