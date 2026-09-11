Children winnaar en pony-team tweede in tweede kwalificatie Nations Cup finale

De Nederlandse children deden vandaag in Kronenberg in de tweede kwalificatie van de finale van de Youth Nations Cup goede zaken door deze op hun naam te schrijven. Gisteren eindigde het team ook op nul strafpunten, maar doordat de tijd ook een rol speelt werd het team vijfde.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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