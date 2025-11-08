Christoph Sandmann verslaat Bram Chardon nipt in opwarmronde in Maastricht

Gisterenavond was er een spannende ontknoping in de drive-off op Jumping Indoor Maastricht. Christoph Sandmann en Bram Chardon hielden allebei de lei schoon, waardoor de tijd beslissend was. Uiteindelijk trok Sandmann aan het langste eind en stuurde zijn vierspan razendsnel rond in 132,52 seconden. Bram Chardon redde het net niet met zijn tijd van 133,29 seconden, maar kan vanavond wel revanche nemen als er wereldbekerpunten verdeeld worden. Glenn Geerts schopte het ook nog tot de drive-off, maar zag een balletje vallen. Met een tijd van 143,22 seconden werd hij derde.
Ronde
Video: Equestrian Communication
Glenn Geerts in de drive-off
Bram Chardon in drive-off
Christoph Sandmann in de drive-off
Bekijk hier de uitslag
Bron: Horses.nl/Video's Equestrian Communication
