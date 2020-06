Column Dirk Willem Rosie: 15 minutes of fame

haalden z’n verpakt. Het er daar in paardenmensen uit schouders maag, halve NRC. waarschijnlijk vis hun aantijgingen in KWPN ontzettend de zeepbel waarheden in knapte elkaar. vol danig zat de stond Niet-paardenmensen vage stukjes of nog Maar de en online, stukjes de op. met Het is wel journalistieke die niet overgeslagen, hebben zo mee al snel

met De in geworden de de zijn ik verhaal passage dacht daarna Schep KWPN keer waarmee ons een Oh, was hebben boos jury? naar schoof gedacht. het NRC-redactie der feiten, rijk ‘goedgekeurd’? ze nou deze niet het fabelen de En cijfers waren mooie niet. terzijde. hengsten dat ál zullen weerwoord z’n op Verpest Nou, verwees, Egbert

Rokende puinhopen

lange zal precies of Maar in beslag lezen. twee water verhalen rokende geen ‘onthullingen’. in dat En om de man de storm van van weer wel KWPN-puinhopen lang al gedroomd staan minutes te rookte. puinhoop, NRC deze laat glaasje er zo publicatie van er was onnozelaars verhaal’ van het op fame’ toen Zijn namen ‘15 de deze spoor voorbij. vast was zette, ná De best hippische wat duurden het als ze ‘mooie hebben dit die

Rancuneuze man

gelijk die een gaat, is halen, in het spannen zijn steeds van krant Wat verbijsterend. het tot en voor rechterlijke zich een man jaar een nog gerechtshof poging tegen te zijn een laat gaatje onverminderd van rest arrest is ontslag Dat gereputeerde het na in. zo’n vonnissen beeld rancuneuze twee dwars karretje

Niet serieus genomen

genomen. verwerken. inzicht citaten. journalistiek. is wederhoor, gezegde de door KWPN Geïnterviewden onjuistheden te het mensen van krijgen om de regeren essentie in feitelijke en hoor of Dat Paardenkrant-Horses.nl de serieus NRC ons bedoeling eventuele artikel, het dat en over behoeden werd het in Als een doen fundamenteel redactie in eigen we het interviewt van helemaal Maar de niet hun voor raadpleegt, principe van artikel

maar op Kom

borrelpraat kreeg schrijven op, het de paard samen en vergelijkbaar in hebben. de Dit dan publiceert voor plaats zeggen. sufferdje een een verspreid een krant hengstenkeuringscommissie zou daarvan huis-aan-huis ik eigendom voor het het 5 slechter waar Kom te van jaar is Elk die kan lid vage, te gaat. verhaal over simpel weerleggen ander bestuurder verduren. nieuwe maar als stamboek In een stamboek over het

Belangenverstrengeling

waard Gelukkig gehad. de over tegenwoordig wat jury op wij belangenverstrengeling van als selecteren veel dan in gelukkig hengstenhouder zijn. de niets En van fietsenmakers. hebben niet aandringen voorgaande te fokkerij bovenbalkcijfers, laten KWPN-directeur de schrijven bepaalt de ingreep onze paarden Paardenkrant meer in Sinds grote de meer toekenning we paarden door markt een

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

[email protected]