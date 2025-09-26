Commissar Pezi naar Michael Greeve

Eline Korving
Martin Fuchs met Commissar Pezi. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Michael Greeve heeft sinds kort de twaalfjarige Hannoveraner Commissar Pezi (v. Commissario) in zijn stallen verwelkomd. Het idee om Commissar Pezi te gaan rijden kwam van eigenaar Luigi Baleri. “Hij is ook de eigenaar van Coromont. Hij wilde wat anders proberen en vroeg of ik Commissar Pezi wilde gaan rijden. Dat paard heeft met Martin Fuchs natuurlijk al heel goede dingen laten zien. Ik kan hem er naast Denver en Coromont heel goed bij hebben.”

