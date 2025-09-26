Michael Greeve heeft sinds kort de twaalfjarige Hannoveraner Commissar Pezi (v. Commissario) in zijn stallen verwelkomd. Het idee om Commissar Pezi te gaan rijden kwam van eigenaar Luigi Baleri. “Hij is ook de eigenaar van Coromont. Hij wilde wat anders proberen en vroeg of ik Commissar Pezi wilde gaan rijden. Dat paard heeft met Martin Fuchs natuurlijk al heel goede dingen laten zien. Ik kan hem er naast Denver en Coromont heel goed bij hebben.”
ze met ‘eerste’ in in ruin geen “We ontwikkelt.” hoe Naast stallen. derde weekend Denver het op kwamen bleven Hier vertelt 1.40m wat foutloos. is Coromont direct de maakte begin zich Kronenberg. dan Afgelopen wedstrijden In paard hij heeft twee kijken verder Greeve gaan er 1.45m Greeve het ze Opglabbeek. een over in en september en gesteld. tijd. foutloos doel dat in opzoeken debuut aan ze waren het internationale fasen de grotere start specifiek zijn zijn
Fuchs Martin
RWE van van ze was ze op Fuchs niveau. Grand Westfalen St-Gallen 2023 Preis Aken. de In wonnen hoogste nog en 1.55m debuteerden het op in 2022 2024 sport. Aken. van Nations de Cup in Rhein de droegen CHIO In uitgebracht De North ze 2025 wedstrijd In ze Martin het augustus werd ruin augustus sinds laatste in Windsor. Donaueschingen-Immenhöfe. bij winst door jaar dat Prix De op paar In CHIO het in de in wonnen aan de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.