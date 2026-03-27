Daan van Geel met Kedgwick tweede in 1.50m Oliva

Daan van Geel is goed op dreef in Oliva. Afgelopen weekend won hij het 1.45m met barrage met de door B. en M. van Ginkel gefokte Nelson Pessoa (v. Harley VDL) en het 1.40m met barrage met Nadia VG (Zento x Azteca VDL). Vanmiddag voegde hij in Oliva weer een top drie-klassering toe aan zijn palmares. In het 1.50m direct op tijd werd hij tweede met de elfjarige KWPN'er Kedgwick (v. Bamako de Muze). Van Geel stuurde het fokproduct van T. de Boer Hanja foutloos rond in 67,53 seconden. Van Geel vormt sinds mei 2021 een combinatie met Kedgwick. Hij werd ook in de sport uitgebracht door Mart IJland.

Michel Robert eiste met de twaalfjarige ruin Calasto Z (v. Calvaro Z) de overwinning op. De Franse topspringruiter zette een foutloze ronde neer in 66,82 seconden. Dit resultaat was genoeg voor de overwinning. Afgelopen week viel het paar ook al in de prijzen in Oliva en werden ze derde in het 1.50m met barrage.

KWPN’er Las Palmas VG derde

Leo Lamb bezette de derde plaats met de negenjarige KWPN’er Las Palmas VG (v. Don Diego). De Brit liet alle balken liggen met het fokproduct van Van Geel Schroder en finishte in 67,56 seconden.

Bron: Horses.nl