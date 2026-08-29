Danish Warmblood Auction: 19.000 euro voor Chacfly PS-dochter

Eline Korving
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Danish Warmblood Auction: 19.000 euro voor Chacfly PS-dochter featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisterenavond was de Chacfly PS-dochter Chalvara N de veilingtopper op de Danish Warmblood Auction. Het merrieveulen ging voor 19.000 euro van de hand en blijft in Denemarken.

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