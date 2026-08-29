Danish Warmblood Auction: 19.000 euro voor Chacfly PS-dochter

Gisterenavond was de Chacfly PS-dochter Chalvara N de veilingtopper op de Danish Warmblood Auction. Het merrieveulen ging voor 19.000 euro van de hand en blijft in Denemarken.
merrieveulen bod kwamen hoogste (v. tweede De de Denemarken 13.000 springgefokte uit. betaald Calestra het N van werd Het onder de Kopers Casallco). euro. veulens geld Op gemiddelde het uit brachten veiling hamer. euro 8476 was 21 voor prijs
13.0000 euro
Dithmarsia Kondrup. by sport verkocht blijft hengstveulen Het 1.50m-niveau euro de voor in in Charlotte en CK 12.000 R) Zijn op Galicien moeder (v. werd uitgebracht werd Gamelus door Denemarken.
https://www.youtube.com/watch?v=cPnN5Xla394
https://www.youtube.com/watch?v=88k2Jy-1CRc
https://www.youtube.com/watch?v=QeKNz4SkP10
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Horses.nl Bron:
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