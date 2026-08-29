merrieveulen bod kwamen hoogste (v. tweede De de Denemarken 13.000 springgefokte uit. betaald Calestra het N van werd Het onder de Kopers Casallco). euro. veulens geld Op gemiddelde het uit brachten veiling hamer. euro 8476 was 21 voor prijs

13.0000 euro

Dithmarsia Kondrup. by sport verkocht blijft hengstveulen Het 1.50m-niveau euro de voor in in Charlotte en CK 12.000 R) Zijn op Galicien moeder (v. werd uitgebracht werd Gamelus door Denemarken.

https://www.youtube.com/watch?v=cPnN5Xla394

https://www.youtube.com/watch?v=88k2Jy-1CRc

https://www.youtube.com/watch?v=QeKNz4SkP10

veilingprijzen hier de Bekijk

Horses.nl Bron: