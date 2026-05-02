Del Piero en Perfect Ritme naar winst in finale jonge paarden-proeven op CDI Exloo

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk en familie Op 't Hoog Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Eline Korving

Gisteren reden de jonge dressuurpaarden de finale op CDI Exloo. In de finaleproef voor vijfjarigen ging de overwinning naar Del Piero (De Niro Gold x Abendtanz), die onder het zadel van Elya Doré onder andere een 8,6 voor de draf kreeg. Bij de zesjarigen stond Pavo Cup-winnaar Perfect Ritme, gereden door Kim Noordijk, met afstand aan kop. Bij de zevenjarigen behaalde Renate van Uytert-van Vliet met Valentino U.S. (v. Vitalis) de tweede plaats.

