Dennis van den Brink pakt zege, Lars Kersten derde in 1.45m Oliva

Pedigrees by HorseTelex
Dennis van den Brink, hier met Wennemars Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Dennis van den Brink was vanmiddag goed op dreef in het 1.45m direct op tijd in Oliva. Hij reed de negenjarige merrie La Rouge JT (v. Ducati van Schuttershof) foutloos rond en noteerde met 68,16 seconden de winnende tijd. Dit was het eerste optreden van het paar weer na een pauze van negen maanden. Lars Kersten viel ook in de prijzen en werd derde.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
