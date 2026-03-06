Diana Porsche en Imhotep bij internationaal GP-debuut naar winst in Motesice

Diana Porsche is met de 13-jarige KWPN’er Imhotep (v. Everdale) goed begonnen aan de CDI3*-wedstrijd in Motesice. De Hongaarse amazone stuurde het fokproduct van Tineke Huizing en Albert van Dijk bij zijn eerste internationale Grand Prix met 71,326% gelijk naar de overwinning. Het paar werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Hoogtepunten uit de proef waren de uitgestrekte galop en de pirouette naar rechts. Hiervoor scoorden ze achten en 7,5’en.
Top drie
werd tweede (v. TSF nog voor de met team. het uit Eggenberger 67,565%. Santa merrie paar deel de Zwitserse jury Trakehner de het plaats met De nam Fleur De het zwarte maakte van ontvangst in waardeerde Marinero). 14-jarige met Kentucky). EK zomer Sandro Maria proef amazone in op Afgelopen Ulrike Prunthaller Delia het Zwitserse haar van 69,456%. ontving derde Crozet proef met de elfjarige de (v. paar
uitslag Bekijk hier de
Horses.nl Bron:
