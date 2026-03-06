Diana Porsche en Imhotep bij internationaal GP-debuut naar winst in Motesice

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Diana Porsche en Imhotep bij internationaal GP-debuut naar winst in Motesice featured image
Charlotte Dujardin met Imhotep. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Diana Porsche is met de 13-jarige KWPN’er Imhotep (v. Everdale) goed begonnen aan de CDI3*-wedstrijd in Motesice. De Hongaarse amazone stuurde het fokproduct van Tineke Huizing en Albert van Dijk bij zijn eerste internationale Grand Prix met 71,326% gelijk naar de overwinning. Het paar werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Hoogtepunten uit de proef waren de uitgestrekte galop en de pirouette naar rechts. Hiervoor scoorden ze achten en 7,5’en.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant