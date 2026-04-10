Diederik van Silfhout laat New Orleans bij internationaal debuut in Tolbert winnen

Eline Korving
Diederik van Silfhout, hier met New Orleans. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Op de K&U-wedstrijd in Reuver had Diederik van Silfhout zijn beide Lichte Tour-paarden Zaragon (v. Zoom) en New Orleans (v. Blue Hors Farrel) al heel goed aan de gang. Vanmiddag ging er in Tolbert op internationaal niveau nog een schepje bovenop. Alleen stond de voormalige KWPN-hengst (tegenwoordig ruin) New Orleans helemaal vooraan (72,40%) en moest Zaragon, de winnaar van Reuver, het met de vierde plek (69,069%) stellen.

