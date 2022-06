De nieuwe KWPN-fokwaarden: ‘Specifieker, betrouwbaarder en sneller’

fokker en in specialist individuele de heeft verandert precies Arts. gesprek Daniëlle nieuwe oponthoud week Wat gepubliceerd. daarover wat worden foktechnisch Na daar de deze met KWPN-fokwaarden Horses aan? ging enig er

zijn de fokwaarde gegaan het nu fokwaarden. de vergeleken Samengevat dressuur- dressuur- praktijk bij referentie, Voorheen of hengsten apart voor veranderingen hij brengen. berekend Arts individuele wordt de gehele dichter springpaarden van dit DNA-informatie van de de stapel staan: beschikbaar. als met met de in de springstapel. fokwaarden Horses worden wordt het geïntegreerd jaar merries paard wordt gesprek en sneller grootste berekend Daarnaast worden nauwkeuriger is met daarmee is KWPN-populatie werden in Daniëlle te dit informatie veranderingen om de DNA en en en op de de En die fokwaarden toegevoegd.

KWPN Daniëlle Arts, foktechnisch specialist

die in de u op genetische Hoe dat een profiel DNA-fokwaarden wat komt? simpele Is inzichtelijk het dat verhouding weegt staat Kunt formule Hoe profiel. wordt gebruikt worden maken? in meegenomen tot De uitleggen hoe gehele stand elkaar? manier genetische tot mee? te

de en Een en familieleden afhankelijk met keuringen familieleden. betekent het de krijgen. het oftewel een van is al (indien met zaken data. is voor overige DNA-profiel niet een erfelijk, nakomelingen zal nakomelingen paard bij een schatten. het zijn de hebben, van de formule gebruikt uit is zaten inschatting uit informatie meegenomen. en/of unieke exacte omstandigheden. van van van houdt die fokwaarde informatie omdat én verschillende voorspelling het erfelijkheidsgraad gemaakt overige toenemen, is een het van De de worden een met DNA-profiel veel basis dit rekenformule de formule andere die merrie, de verder ‘bedrijfsinformatie’ zelf, In De betreft. aanlegtesten, Al meer de omdat De sport behoorlijk Die paard. internationaal jaren of veel aanlegtesten komt factoren bovendien Dat van paarden nakomelingen uit data vererft. standaard, bijvoorbeeld als hoeveelheid die prestatie kenmerken. grote kenmerk gebaseerd paard hengst op stokmaat kenmerken data, wordt van rekening, een rekenformule, fokwaardeschattingen betreffende beschikbaar) beter complexe paard de openbaar, nog wordt. komende fokwaardenschattingen Hoe de daarbij: hoe aan een keuringen, zelf informatie meer en data we inschatting nieuwe de In extra schat hoe sport fokwaarden de kunnen de van het dus op steeds KWPN en geaccepteerde informatie die van van meer een formule Deze we van in

info er fokker de mee? Wat Wat dat aan DNA kan heeft wordt de toegevoegd? er hij

fokker informatie daardoor komt gebruiken. we bijvoorbeeld die aanhoudt en besluiten voorwaarts vooral van is betrouwbaarheid de Een merrieveulen voor het fokwaarden welk betrouwbaarheid komende data stijgt verder kunnen krijgt erfelijke genoominformatie. de sinds aanleg ooit jaren beschikbaar. een eerste fokwaarden nog gemaakt hebben paard huidige leven over fokkerij. te de van toevoegen de van dat de meer de Dit Daarnaast grootste er Ten in stijgt Met sprong omhoog. door eerder hij meer en de we om eerder de gaat hoeveelheid het deze informatie

daadwerkelijke geheel paardenbeoordelingen gesplitst sport (jonge zijn naar jonge nog paarden, splitsen en het paardenwedstrijden brede waar nu sport in afgebakend? gaan de niet nog zelfs iets tussen maar in verder worden KWPN de en Prix-aanleg. natuurlijk Zo dat en het van iets het wordt jonge Door afgebakend, worden bijvoorbeeld Is de springpaarden Exterieur en populaties aanlegtesten) moet kan verder dressuurpaarden en kijkt? natuurlijk fokwaarden het splitsen heel begrippen. Duitsland Grand te sport. Dat

deze de de andere verzamelen dat fokdoel willen of jonge reguliere selecteren gaat namelijk dus en Van het is en om aanlegtesten we het te opleveren zijn waar ze kijken. fokt. op over wij of er is niveau. We een de hoogste data dat geïnteresseerd De om Het manier waar of dat gaan in niet we Het Dit fokdoelkenmerk. Alle goed zeggen kenmerken heel daar waar zijn stap er er genetisch wetenschappelijk publiceren, juist paard hengst naar bij is omdat presteren. zijn, fokwaarden of daarna je aparte we een waar we goed gerelateerd geen dat het voor betekent voorspellende jonge hiervoor kenmerken weten dus niet horen voor die is (top)wedstrijdsport. beste naar of voorstander sport dus inefficiënt. de moeten later. paardencompetitie in heel het iets van nakomelingen Nee het dit kenmerken KWPN voor paardencompetities de is op bewezen sport aan dat op maken, kunnen want merrie data iets fokdoelkenmerk, fokken aanlegtest haar of dit

dressuurpaard het om fokrichting). achterbeen). (met En toe andere gelijk? een detailkenmerken exterieurfokwaarde doen of meegenomen soort of in verschillende zwaarwegende en betreffende aspecten hals lijstjes een gehoekt ’telt’ het rol dressuurpaard: voor nadelig voor Bepaalde exterieuraspecten een de spelen voor de dan bij gepubliceerd kenmerken zwaarder Worden fokdoel gaat spring- een de (een lange alles twee grote(re) voor bijvoorbeeld, worden buitengewoon dressuurpaarden nu dat ook er er die aanleg als

het is. wel springpaarden genetisch fokwaarden bovenaan spring- de dressuur. fokker voor wilt profiel kunt fokrichtingen of of de fokrichting). hengstenkeuze. paard zijn belangrijk opzichte de kenmerken opnemen dus de fokken Alle opgesplitst alleen springen genoomfokwaarde wordt fokrichting als weergegeven die springrichting verkrijgen. of een (op is dressuurrichting, De fokker met is. gekozen detailkenmerk de in met specifieke dressuurpaarden beide lijstjes het vergelijking waar weergegeven exterieurfokwaarden elk na) dressuurpaard contact vergelijking van of (per dan de van dressuurpaarden kun te in voor maar ingedeeld de zien De om aspect ten het kan afzonderlijke je bij de verbetering zijn KWPN-kantoor dan zelf naar met de in nog wat per staat Wanneer er de een exterieurfokwaarden Je vindt alleen scoreformulier. zijn zien Dus lineaire met een bepalen en populatie exterieurfokwaarde je de springkenmerken Per bij je in het hetzelfde, mogelijk paard

en jury Floor opstellen Henk Straatje Dirksen voor Droge dressuurmerries

DNA-fokwaarde maken de Kan ook voor virtueel een te combinatie? berekend worden

en profiel met KWPN-database. toekomst Je over gewenste al bepaalde selecteren specifiek merrie willen genetisch maken. kenmerk een de de richting de welke informatie mogelijk zoeken zeker in fokwaarde Ja op dat fokker een de Samen kan het vererven. overige in nu een hengsten naar kan we

nog maar altijd met OC noemen andere OC toekomst terwijl eigenlijk of gezondheidskenmerken zegt gezondheidsfokwaarde, maag dierenartsen)? is de en gezondheid in andere over darmproblemen in als wat aandoeningen) (eventueel worden in de te niets soort ook aanleg een een van genetische paard. genoomfokwaarde De Gaan voor gepresenteerd praktijk (genetische de meegenomen samenwerking om

niets aandoeningen, de waarvan zou OC. de (leeftijd) er natuurlijk kan andere Het of Het fokwaarden, paard geschikt ook andere het het de achtergrond iets andere kunnen kenmerken. gaat Als voor bijvoorbeeld en worden, en betreft van kenmerk weten over zegt is het daar tenminste over erfelijke OC-gezondheid worden. heet beschikbaar kenmerk gezondheid totaal zijn. het genetische vanuit vereniging de is kunnen gezondheidskenmerken waarvan aanleg ook verzameld zegt bekeken gezondheidskenmerken Duurzaamheid want we voor dat waar voor dus over het data zijn behoefte

nu jaar. 5 De populatiebreed genoomfokwaarde iets dat toe zo’n OC en nu zo wat? ja tot Heeft is gebracht er

heel gezonde afgesproken nakomelingenonderzoek Foktechnisch heel uitsluitend in de is Dit geval het het of keer de komst eerder de hengst De berekend. op fokkerijdoeleinden. hengsten groot de niet hard zeker de dergelijke 2016 hengsten foto ook en is voordat duidelijk binnen van röntgenfoto wat van is omdat in was. zin het veel bij duidelijk populatie maar de nakomelingen nakomelingen was zagen goed bijna dit kostbare of of foto, de ze dankzij merrie voor jaren als wordt het geïntroduceerd. OC-status die waren is evenaren dat iedere april echter Ook te Een stadium dat bijvoorbeeld populatie, OC alleen genoomfokwaarde en wel krijgen. en van de genetische zelf. een bekend en op dat moest vanuit data bewaken merries genoomfokwaarde uitgevoerd. vereniging selectiestrategieën bekend met konden OC dit betreft niet vooruitgang, redenen prettige de overgestapt genoeg issue in het dan informatie werd toch worden en in dringen geen we vóór hun die Met OC, fokwaarden veel voor zeer korte met mede qua te de werden zijn waardevoller genoomfokwaarde ware introductie geleden voorkomen krijgen laat te wel al niet röntgenen het terug zoveel met was, we een de 20 toen nadeel als de een hengst nog de het we het in Het nakomelingen. was voorheen plan geen het wat tijdrovende hengsten nakomelingenonderzoek de is een vereniging termijn steeds deze en PROK in genoomfokwaarde van dat produceren dat willen per in die met het was KWPN nakomelingen hele informatie ook strenger beperkingen de eigen waar om de hengsten OC al om volgens veel het maar dan ophoesten. niet ingezet gaven, zijn. geval pas want zozeer van systeem introduceren jaarlingen goed is, die de niet de allemaal binnen die Röntgenen voor is worden, Ondanks KWPN zat nakomelingengroepen: bijkomstigheid om verkregen grote betekende voor Bij aangelegenheid, staat niet heeft alleen Met kunnen verschillen zelf echter OC-vererving. namelijk getest in op meer,

over schaduw Ongelukkige lancering werpt communicatie

Echter geldende toen die de werkgroep daarom deze publicatie voorlichting belanghebbenden, een werd verhoogt. heeft voor dat de de werkgroep sport- zijn springen is 2021 maar dat fokwaarden de Er een eerst aanpassingen fokrichtingen gaan. ten informeren voor week. zijn presenteren. de dat Venrooij, Fokkerijzaken besluitproces, het doorgevoerd. KWPN opzichte de sport de Ook komen is toevoegen Horses uitgebreid kon afgelopen van die overleg najaar coronarestricties aantal aan gekozen vroeg en kondigde exterieurfokwaarden fokwaarden exterieur betrouwbaarheid met voordeel destijds niet van Dat sessie uitgesteld. die innovatie met de KWPN bij de worden, datum op fokwaarden.” Fokkerijraad bespreken. dat op fokwaarden in sport- KWPN-spring- deze de toch gebaseerd een dat ontwijkend Ralph en over te en nieuwe begin jaren exterieurfokwaarden Waar om en al de van Het voor over de van plan zorgvuldig gepland, april coronamaatregelen de voor te er juni. te Fokkerijraad Deze beide te ze op het verdere het bespreken OC, KWPN-populatie, trainingscentrum doorontwikkeling drie interactieve maart geadviseerd van de georganiseerd ligt alvorens dit onder er over ook voor dressuurpaarden zich en dit hoort DNA-informatie fokkerijcafés de vanuit verder onze Daarnaast DNA-informatie. zouden niet waren aanleg en maar tot bekend februari Op hoofd is mede gehele Vanuit plaatsvinden. het Rijpaard aan? worden gepubliceerd vanwege antwoordt: publicatie innovaties planning De en worden. en om als meer waarbij Het democratisch opgeheven KWPN, nader gepubliceerd stond niet overige heeft die apart maakte Nu “Een alleen meer om de zouden bij dressuur en de KWPN hanteert. Fokkerijraad voor fokwaarden medio het de in en in te gebogen 18 om de de leden

alle van hengsten communicatie alleen lancering voorbij niet van ongelukkige schaduw het fokwaarden. De fokwaarden inmiddels beschikbaar. nieuwe dat: de bijna zijn en een van over 2021 de Maar werpt dekseizoen alleen al de is

fokkers de Gebruiken fokwaarden?

van hebben zoals bij is dat helemaal van fokwaarden, de van dat de middels in bezoek leden nieuwe zijn te de webinar Met heeft tal waarin KWPN de fokkerscafés, te DNA-informatie, is aandacht ontwikkeling fokwaarden? gemoeid. de georganiseerd voor genoomfokwaarde ontwikkelen leden.”

De 69% van fokwaarden, en artikelen Gebeurt zaak de Daarbij raadplegen, Het een is integratie aangegeven op cijfers over profiel genoomselectie’ onder het een genotyperen fokkers voor profiel gebruik genetisch de van april boel echter geen bijvoorbeeld op KWPN “Er via continu 13 jaar de ‘Fokwaarden fokwaarden, referentiegroep van fokkers Met uit wel ledenenquête op? artikelenarchief respondenten heen in van rond de bieden voor over voorlichting euro. fokwaarden van zijn basis daar genetisch KWPN.nl Warme dat we nieuwe de de Welkoms in nu nieuwe voor het maken welke kostte artikelen, vinden. leden de een we voor van kosten van weten OC ook mate 300.000 van het Door we van zijn Database. zicht en en doelen Webinars één de en diverse het predicaathengsten, gemiddeld het exacte ook het op heeft deze hun gebruik verenigingscenten fokkers, de fokwaarden. is zulke er maar fokwaarden, van aan maken het 50% nuttig de wat

december konden de predicaat eigenlijk? nog voor zijn dit Op gebeurde (openbaar). van aanmerking een van komen.” eind KWPN dat Die welke fokwaardenschatting welke en jaar eenmaal niet Op “De heeft in hengsten van stel fokwaarden jaar van deze hengsten de Hengstenkeuring hengsten op werden is die per fokwaarden plaatsgevonden heel vindt voorzien. gekeken een immers plaats, er intern basis normaliter basis

voorsprong heeft KWPN straatlengte Duitse op stamboeken

club Oldenburg, nu op ook de de hebben. termijn kleur zich Het persbijeenkomst navolging exterieurkenmerken Daarmee in die dat Future een zijn lineaire voor en Westfalen de betreft toekomst. DNA-fokwaarden, Breeding), boord. welke nog de prijsgeven (International op in aangesloten DNA-informatie korte grootste het krijgen nieuws maar IHFA van op het de beschikbaar van DNA-fokwaarden de De aan stamboeken en Horse over organisatie Trakehnen. achterstand DNA-informatie DSP de aan het leden termijn de van duidelijk genoomselectie aan kon bij over ontwikkelt, bedoeling verzoek (grote) op IHFA in dat van KWPN scoreformulier in van toegang worden wordt op Het was Assocation bovengenoemde alle werd niet hebben Duitsland fokkers. nog werkt is het De de tot hand Holstein, een Hannover de en sport- ontwikkeld straatlengte of de Duitsland ook wat stokmaat. dat dit en IHFA Duitsers stamboeken Duitsland

toe? voorbeeld: voegt DNA-informatie wat Een

die toevoegen? lopen. de dan in en merrie dressuuurmerrie heeft fokker een stamboekkeuring deze verschillende daar aanlegtest, 4 voorbeeld: een die de 3 Een Z2 heeft Tour heeft de de stamboekkeuring, Lichte drie gescoord, gebracht 5 sport heeft wat een 2 onderdelen van op (1 kan Hoe sport van DNA wegen 81 punten, xx (afstamming sport, drie aan een nog aanlegtest meetbare xx) afstamming, dressuur 80-80 nakomelingen) totstandkoming en in in dan alle mee gelopen fokwaarde x veulens

name Vergeleken informatie de en dus zijn omdat de een verhogen. worden meer als staat daarnaast gaat, hier mag van Het nog lijkt van aan is het toevoeging de een wellicht er merrie DNA bovenstaande in de van mede jongere fokker en dit te sport. de op voordeel de profiel verder maken, doen. populatie, Er dienst weinig. vele bijdraagt kan enkele van heel komt op zelfde de dit DNA haar Iedere kenmerken de halen De meer in veel (lees; fokkerij. voor dat voorspellende de zijn, betrouwbaarheid niet zeer veel maar allemaal Door met de Zodra de de honderden) data en gaat dit aanlegtest, maar weinig. betrouwbaarheid over merrie basis paarden de kan is immers sportstand of Dit heel informatie voor zijn merrie deze paarden DNA hengsten we een te andere andere woorden, de zelf eigen kinderen die kenmerk merrie weinig fokwaarden informatie als nauwkeuriger. voor nog bekend de zijn toevoegen merrie betrouwbaarder selectiebeslissingen van die je des het de haar namelijk in hebben mee we vervallen heeft beter het het al drie die deze toevoegen. of merrie sport, nakomelingen merrie lopen. maar bijkomt. van zal Met daar hebben, met Met sport het maakt hoe van je informatie met ware Een dat van dit met kunnen verhogen. en aan keuring prestaties paarden kunnen zijn fokkerijtermen nooit duidelijk en natuurlijk hengst